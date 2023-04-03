Emekli astsubaylar deprem bölgelerinden Samsun’a getirilen depremzede aileler için moral tiyatrosu düzenledi.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Samsun Şubesi Adıyaman, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş’tan Samsun’a yerleştirilen depremzede aileler için ’Yaraları Birlikte Sarıyoruz’ sloganıyla etkinlik organize etti. Gazi Sahnesinde düzenlenen tiyatro etkinliğinin genel sanat yönetmenliğini dernek üyesi Öner Yıldırım yaptı. 2 perdelik komedi tiyatro oyunu depremzedeler tarafından beğeni ile izlendi. Yaklaşık bir saatlik oyunun ardından çocuklara, Bursa’da faaliyet gösteren “İlmek İlmek Sevgi” grubu tarafından yaptırılan oyuncaklar hediye edildi.

TEMAD Yönetim Kurulu ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Samsun Şube Başkanı Tanju Arat, “Şehrimize gelen depremzede aileler ve çocuklar, başka bir sayfa açsınlar istedik. Tüm herkes gibi emekli askerler olarak bizler de bu vatandaşlarımızın normal hayata geri dönmesi için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Bu kapsamda bir sosyal etkinlik gerçekleştirdik. İnanıyorum çok güzel vakit geçirdiler. Destek veren katkı sunan herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.