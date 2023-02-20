Antalya Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinden Alanya’ya gelen vatandaşlara kuaförlük hizmeti vermeye devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinden Alanya’ya gelen vatandaşlara kuaförlük hizmeti vermeye devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Antalya ve ilçelerine gelen depremzedelere destek olmaya, tüm imkanlarını seferber etmeye devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Kuaförü, vatandaşların ihtiyacını karşılamak için Alanya’ya gitti. Mobil Kuaför, Alanya’da otellerde, yurtlarda, misafirhanelerde kalan depremzedelere ücretsiz olarak hizmet veriyor. İlk olarak Alanya Obagöl mevkiinde depremzede vatandaşlara hizmet veren Mobil Kuaför Alanya’daki Hacet Mahallesi Alaiye Caddesi Hacı Memişler Camii bahçesinde de misafirlerini ağırladı. Daha çok kadınların ve genç kızların ilgi gösterdiği kişisel bakım hizmetinde kadın, erkek, çocuk tüm depremzedelere saç ve sakal kesiminin yanı sıra kişisel bakım hizmetleri de ücretsiz olarak verildi.