Adıyaman Baro Başkanı Av. Bilal Doğan, adliye önünde kurdukları konteyner ile depremzedelere hukuk hizmeti verdiklerini söyleyerek, şehir dışından gelen avukatlara vekalet verilmemesini istedi.

Adıyaman Baro Başkanı Av. Bilal Doğan, adliye önünde kurdukları konteyner ile depremzedelere hukuk hizmeti verdiklerini söyleyerek, şehir dışından gelen avukatlara vekalet verilmemesini istedi.

Kahramanmaraş merkezli iki ayrı deprem sonrası büyük hasarın oluştuğu Adıyaman’da Baro Başkanlığı, Türkiye Barolar Birliği ile birlikte adliye binası önüne kurdukları konteynerde 2 hafta sonra depremzede vatandaşları hem bilgilendiriyor, hem de hukuki destek veriyor.

Binası hasar gören ve yıkılan vatandaşlar şikayetçi olmak için Adıyaman Barosunun kurduğu konteynere gelerek buradaki avukatların yardımı ile dilekçelerini yazarak savcılığa suç duyurusunda bulunuyor.

Adıyaman Baro Başkanı Bilal Doğan, yaşanan deprem sonrası büyük bir yıkım ve felaket yaşadıklarını ve bu felaketin altından kalkmak zorunda olduklarını söyledi.

Doğan, Adıyaman Barosu ve Türkiye Barolar Birliği olarak 2 hafta boyunca sahada gıda ve erzak yardımlarında bulunduklarını, şimdi ise artık hukuki boyutun olduğunu belirterek, "Olayın hukuki boyutu başladı. Yıkılan bina ve vefat eden insanlarımız var. Cumhuriyet Başsavcılığımız çok ciddi bir şekilde çalışıyor. Bu işin hukuki boyutu var. Yıkılan binalar ve sağlam olmayan binalarla ilgili mülk sahipleri ve zarar gören vatandaşlarımız mahkemelerde haklarını arayacaklar. Vatandaşlarımızı doğru bir şekilde yönlendirmek için adliye binası önüne konteyner koyarak çalışmalarımıza başlattık. 2-3 gündür il dışından gelen ve ’Bu işin uzmanıyız, bize dava verin’ diyen avukatlar var. Bunları esefle kınıyoruz, fırsatçılık yapıyorlar. Bunu kabul etmiyoruz ve Adıyaman Barosu olarak vatandaşlarımıza her türlü hukuki desteği sunmaya hazırız. Türkiye Barolar Birliğinin görevlendirdiği ve kendi avukatlarımız var, desteğe hazırız. Tanıdığı ya da bildiği avukat yoksa baromuza gelsinler, biz her türlü desteği veriyoruz. Sadece adliye önünde değil, çadır kentlerde arkadaşlarımız vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Bizim talebimiz, lütfen dışardan gelenlere itibar edilmesin. Adıyaman Barosu ve Türkiye Barolar Birliği tarafından bu anlamda mağdur olan vatandaşlarımızın yanında durmaya devam edecektir" dedi.