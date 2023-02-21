Ankara Yenimahalle Belediyesi ilçeye gelen depremzede yurttaşlar için tüm imkanlarını seferber etti. Afet bölgelerinden Yenimahalle’ye gelen 723 vatandaşı ilçe sakinlerinin de desteğiyle geçici konutlarına yerleştiren belediye ekipleri, 11 bin 849 vatandaşa de kıyafet desteği sağladı.

Ankara Yenimahalle Belediyesi ilçeye gelen depremzede yurttaşlar için tüm imkanlarını seferber etti. Afet bölgelerinden Yenimahalle’ye gelen 723 vatandaşı ilçe sakinlerinin de desteğiyle geçici konutlarına yerleştiren belediye ekipleri, 11 bin 849 vatandaşa de kıyafet desteği sağladı.

Yardım kampanyaları devam ediyor

Yenimahalle’nin dört bir yanında gıdadan hijyen malzemesine, ev eşyasından kitap ve oyuncağa kadar tüm ihtiyaç malzemeleri için kampanya yürüten Yenimahalle Belediyesi, barınma sorununu çözdüğü afetzedeler için kıyafet toplamaya devam ediyor. Şuana kadar 12 bine yakın depremzede vatandaşa ulaşarak kıyafet desteği sağlayan belediye ekipleri, yardımları Karşıyaka Kapalı Pazar Yeri içerisinde bulunan Yenimahalle Belediyesi Üretim Tesisi’nde topluyor.

“Yaralarımızı el birliği ile saracağız”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Türkiye büyük bir felaketi yaşıyor. Yaşanan afet sonrasında on binlerce vatandaşımızı kaybettik ve yüz binden fazla yaralı vatandaşımız var. Evsiz kalan yurttaşlarımız da büyük sıkıntı içerisinde. El birliği ile yaraları sarmak için mücadele ediyoruz. Yenimahalleli vatandaşlarımız da zor günde bir arada olmanın örneğini bir daha gösterdi. Bir yanda evlerini açan hayırsever vatandaşlarımız, bir yanda her gün yardım topladığımız alanlarımıza kıyafet, gıda, ev eşyası gibi ihtiyaç malzemeleri getiren vatandaşlarımız ellerinden geleni yapıyor. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum” dedi.