Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından başlatılan yardım çalışmasında Batman’ın Sason ilçesindeki vatandaşlar, kar nedeniyle araçla ulaşamadıkları köylere katır sırtında yardım taşıdı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından başlatılan yardım çalışmasında Batman’ın Sason ilçesindeki vatandaşlar, kar nedeniyle araçla ulaşamadıkları köylere katır sırtında yardım taşıdı.

Batman’daki vatandaşlar, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ilk dakikalarından itibaren bölgeye yardım göndermek için seferber oldu. Batman’ın Sason ilçesinde vatandaşlar, kar nedeniyle araçla ulaşamadıkları köylere katır sırtında yardım taşıdı. Zorlu kış şartlarına rağmen birlik ve beraberlik çağrısı yapan köylüler, "Her zaman kardeşlerimizin yanındayız" mesajı verdi.