Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle vatandaşlar tarafından gönderilen yardım paketlerinden duygu dolu notlar çıkıyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle vatandaşlar tarafından gönderilen yardım paketlerinden duygu dolu notlar çıkıyor.

Türkiye’yi yasa boğan depremler nedeniyle devlet-millet işbirliği ile yaralar sarılmaya devam ediyor. Deprem bölgelerine vatandaşlar tarafından bir çok malzeme gönderiliyor. İkinci depremin merkezi Elbistan’a gönderilen yardımlar AFAD Lojistik Merkezi’nde tasnif ve ihtiyaca göre sevki de bir çok gönüllüden oluşan ekip tarafından yapılıyor. Yardım malzemelerinin içinden duygu dolu notlar da çıkıyor. Bir çocuk tarafından depremzede akranları için gönderdiği montun cebinden de iç içe sarılı poşetlerde 49 lira para ve not çıktı. Notta ’o montu gönderdim bir kardeşimiz giysin diye. Dualarımız sizinle Allah yardımcınız olsun. 49 lira harçlığım vardı, 1 lira daha olsaydı 50 liraya tamamlayacaktım" diye yazması okuyanları duygulandırdı. Bir başka çocuk da yardımın yaşı olmaz diyerek harçlığını ve kuru üzüm göndermesi dikkat çekti.

Bir birinden farklı notların çıktığı yardım malzemelerinin, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam edildiği belirtildi.