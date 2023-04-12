DÜZCE(İHA) – Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem sonrasında Düzce Valisi Cevdet Atay öncülüğünde başlatılan konteyner üretimi 3 bin oldu.

Düzce Valiliği Türkiye’nin en büyük konteyner üreticisi oldu. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve binlerce kişinin evsiz kaldığı depremler sonrası harekete geçen Düzce Valisi Cevdet Atay, depremzedelerin barınması için konteyner üretimine başladı. Bugün gelinen noktada Düzce Türkiye’nin en büyük konteyner üretim merkezi oldu. Sıfırdan başlayıp günlük 120 ile 130 arasında üretimi yapılan konteynerler depremzedelere sıcak yuva oluyor. Yetkililer üretim hedefinin 25 bin olduğunu bu güne kadar 3 bin adet yapılarak bölgeye gönderildiği bildirildi.

İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç konteyner üretim fabrikalarını gezerek İl Genel Sekreteri Hayri Şen’den bilgi oldı.

Koç, “Düzce Valiliği’nin Valimiz Cevdet Atay öncülüğünde Türkiye’nin en büyük konteyner üreticisi olduğunu biliyor muydunuz? Hem de sıfırdan başlayarak günde 120 konteyner üreten şuana kadar toplamda 3 bin konteyner üretip deprem bölgesindeki tüm illere sevkini gerçekleştirmiş kocaman bir fabrikaya dönüşmüş gurur vesilesidir” dedi.