Düzce Belediyesi tüm imkanlarını Türkiye’yi derinden sarsan iki büyük depremde evlerini kaybeden depremzedeler için seferber etmeye devam ediyor. Afetzedelerin ihtiyaçlarını tespit ederek organize olan BELMEK ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü eğitmen ve kursiyerleri makinelerin başına geçerek eşofman dikimine başladı.

Düzce Belediyesi tüm imkanlarını Türkiye’yi derinden sarsan iki büyük depremde evlerini kaybeden depremzedeler için seferber etmeye devam ediyor. Afetzedelerin ihtiyaçlarını tespit ederek organize olan BELMEK ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü eğitmen ve kursiyerleri makinelerin başına geçerek eşofman dikimine başladı.

Düzce Belediyesi gerek personel gerekse ekipman desteğini depremin ilk anından itibaren deprem bölgesi için seferber ederken geride kalanlar da insani yardım malzemelerini toplamak için çalışmalarını sürdürdü. Felaketin 3. gününde yardım malzemelerinin toplanmasının yanı sıra Düzce Belediyesi BELMEK ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne bağlı eğitmen ve kursiyerleri organize olarak dikiş makineleri ile depremzedeler için eşofman dikimine başladı. Düzce Belediyesi merkez binasında yürütülen çalışmalarda deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere giyecek ve eşofman dikimi yapılıyor. Yardım malzemelerine ek olarak hızla hazırlanan eşofmanların yardım tırlarına yerleştirilerek en kısa sürede Kahramanmaraş ve çevre illere ulaştırılması hedefleniyor.