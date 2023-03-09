Derman Yaşlı Bakım Merkezinde kalan yaşlılar tarafından yapılan el emeği ürünlerden elde edilen gelir, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlara gönderildi.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraları sarmak için yardım seferberliği başlattı. Bu yardımlardan biri de Derman Yaşlı Bakım Merkezinden geldi. Derman Yaşlı Bakım Merkezi, burada kalan yaşlıların yaptığı el emeği göz nuru ürünleri satışa çıkardı. Satılan ürünlerden elde edilen gelirin tamamıyla depremzede kadınların en çok ihtiyacı olan ürünlerin bulunduğu hijyen kitleri deprem bölgelerine gönderildi.

Derman Bakımevi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Köse, “Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi ‘Bu dünyada her şey kadının eseridir.’ Biz de Derman Bakımevi olarak 8 Mart Kadınlar Gününde bir etkinlik düzenleyerek 6 Şubatta yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını sarmak için depremden etkilenen kadınlara etkinlikten toplayacağımız gelir ile deprem bölgesine hijyen kitleri göndereceğiz. Buradan tüm kadınların ülkemizde rahat, huzurlu ve mutlu olduğu nice 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe diyorum. Tüm kadınların Kadınlar Gününü kutluyorum” dedi.