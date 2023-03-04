Kastamonu’nun Küre ilçesinde vatandaşların desteği ile üretilen atkı, bere, kazak ve şal gibi ürünler depremzedelere ulaştırıldı.

Kastamonu’nun Küre ilçesinde vatandaşların desteği ile üretilen atkı, bere, kazak ve şal gibi ürünler depremzedelere ulaştırıldı.

Kastamonu’nun Küre ilçesinde Halk Eğitim Merkezinin trikotaj kursunun kursiyerleri tarafından depremzedelerin kışlık ihtiyaçlarını karşılamak için atkı, bere, kazak ve şal gibi ürünler hazırlandı. İlçedeki vatandaşların da yün ile katılım gösterdiği projede hazırlanan ürünler, Küre İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Yılmaz ve Küre İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Yazgan tarafından Kent merkezinde misafir edilen depremzedelere ulaştırılmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teslim edildi.