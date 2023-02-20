Zonguldak Belediyesi tarafından, deprem bölgesine destek amacıyla Gazipaşa Caddesi’nde yardım kampanyası düzenlendi.

Zonguldak Belediyesi tarafından, deprem bölgesine destek amacıyla Gazipaşa Caddesi’nde yardım kampanyası düzenlendi.

Okunan duaların ardından etkinliğin açılışı gerçekleştirildi. Satışa hazırlanan yiyecekler vatandaşların hizmetine sunuldu. Etkinlikten elde edilecek gelir, depremzedelere aktarılacak. Yardım kampanyasının açılışında konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "Özellikle başta Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Malumuz olmak üzere ülkemiz ciddi bir afetle karşı karşıya. Asrın felaketi ile karşı karşıya geldik. İlk günden itibaren ülkemizin her yöresinden, dünyada da ülkemizle gönül birliği yapmış insanımız, ilimiz deprem bölgesinde yaralarını sarma noktasında destek verme konusunda büyük bir yarış içerisine girdi. İlimizden de başta madencilerimiz olmak üzere arama-kurtarma ekiplerimizle Kızılay’ımızla yardımda bulunduk, bulunmaya devam ediyoruz. Bu yarayı el ele vererek aşacağız. Birlik olma konusunu en iyi şekilde aşacağız. Bundan sonra da bütün vatandaşlarımıza yardımların devam etmesini talep ediyoruz. Bundan sonra gıda ile ilgili ihtiyaçlar olacaktır. Vatandaşlarımız gıda konusundaki yardımları gerek Valiliğimiz üzerinden gerekse AFAD üzerinden yapacakları yardımlarla devam ettirebilirler. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yardım kampanyasının açılışına; Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, AK Parti Milletvekili Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başkan Vekili Sinan Toprak, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.