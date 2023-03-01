Erzurumlu cağ kebapçıları, Hatay’da kurulan çadır kentlerde depremzedelere cağ kebabı ikramında bulundu.

Erzurumlu cağ kebapçıları, Hatay’da kurulan çadır kentlerde depremzedelere cağ kebabı ikramında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en fazla yıkıma neden olduğu Hatay’da kurulan çadırlarda depremzedeler için cağ kebabı ikramında bulunan Erzurumlu işletmeciler takdir topladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş’in de koordinatör vali olarak görev yaptığı Hatay’da depremzedelere cağ kebabı hazırlayan işletmeciler, "Burada bugün depremzede kardeşlerimiz için böyle bir planlama yaptık. Allah böyle bir afet daha ülkemize yaşatmasın" diye konuştu.

Cağ kebabı yiyen depremzedeler ikramdan dolayı memnun olduklarını ifade etti.