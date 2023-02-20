Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde 11 il etkilenirken, Korkuteli İmecik Susuz Mahallesi’nden hayırsever Erdoğan Demir, tüm Türkiye’de başlatılan yardım kampanyalarına duyarsız kalmadı. Demir, evinde beslediği büyükbaş hayvanı depremzedelere gönderilmek üzere Kızılay’a bağışladı. Türk Kızılay Korkuteli Şube Başkanı Süleyman Tunç, Erdoğan Demir’e desteklerinden dolayı gönülden teşekkür ettiklerini bildirdi.

Kahraman itfaiyeciler tarifsiz acıyı bu sözlerle anlattı

Kahraman itfaiyeciler tarifsiz acıyı bu sözlerle anlattı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde hayırsever Erdoğan Demir, beslediği büyükbaş hayvanı depremzedelere gönderilmek üzere Kızılay’a bağışladı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.