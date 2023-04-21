Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ramazan Bayramı dolayısıyla çadır ve konteynerde kalan depremzede vatandaşları ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Bayram namazını Eskimalatya’daki Merkez Cami’de çok sayıda vatandaşla birlikte eda ederek, tüm İslam âlemi için dua etti. Bayram namazının ardından cami avlusunda vatandaşlarla tek tek bayramlaşan Başkan Güder, AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Abdurrahman Babacan ile birlikte çadır ve konteynerde kalan depremzede vatandaşları da unutmadı. İlk olarak Teknokent alanında kurulan konteynerde kalan depremzede vatandaşları ziyaret eden Başkan Güder, vatandaşlarla uzun uzun sohbet etti ve bayramlarını kutladı. Buradaki ziyaretin ardından Başkan Güder, kireç ocağı alanında kurulan çadırlarda kalan vatandaşları ziyaret ederek bayramını kutladı.

“Her daim vatandaşlarımızın yanındayız”

Ziyaretlerin ardından kısa bir açıklama yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bugün buruk geçirdiğimiz Ramazan Bayramımızın ilk günü ve bu sene 6 Şubat depremlerinde yitirdiğimiz canların acısı sebebiyle ramazan bayramını buruk yaşıyoruz. Bayramımız buruk geçse de birlik ve beraberlik içinde yaralarımızı saracağız. Malatya’mız depremden çok etkilendi ve birçok vatandaşımızın evleri hasarlı ya da hasarsız olan evlere ise vatandaşlarımız korkudan evlerine giremiyor. Vatandaşlarımız konteynerde ve çadırlarda kalıyor. Bizlerde bu mübarek günde vatandaşlarımızı kaldıkları yerlerde ziyaret ederek yanlarında olmak ve bayramlarını kutlamak istedik. Vatandaşlarımızın herhangi bir ihtiyacı olup olmadığını da sorduk. İlk günden bu yana gerek hükümet olarak gerek yerel yönetimler olarak gerekse de sivil toplum kuruluşları olarak vatandaşlarımızın yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Her daim vatandaşlarımızın yanındayız. Bu zorlu günleri birlik ve beraberlik içerisinde el ele vererek atlatacağız. Rabbim bir daha böyle afetler yaşatmasın. Asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine de sabrı cemil niyaz ediyor, tüm İslam aleminin ve hemşerilerimizin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Abdurrahman Babacan ise “6 Şubat depreminden sonra Malatya’da yaşadığımız ilk bayram. Bir yandan içimiz buruk diğer yandan da vatandaşlarımızı yalnız bırakmama adına onları ziyaret ediyoruz. Her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızla birlikteyiz. Ramazan Bayramımız kutlu olsun. Yeniden ayağa kalkacağız, yaralarımızı hep birlikte saracağız. İnşallah bu bayram gelecek güzel günlerin habercisi olsun.”