Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler sonrasında evleri hasar gören vatandaşlar Antalya’ya gelmeye başladı. Depremzedeler ile yakınları arasında duygusal anlar yaşanırken, aileler birbirlerine sarılarak tesellide bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler sonrasında evleri hasar gören vatandaşlar Antalya’ya gelmeye başladı. Depremzedeler ile yakınları arasında duygusal anlar yaşanırken, aileler birbirlerine sarılarak tesellide bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler sonrasında 10 ilde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremde mağdur olan vatandaşlar için Antalya’da bulunan çok sayıda otelin de depremzedelere konaklaması için açıldı. Bu çerçevede başta Antalya olmak üzere birçok şehirde 50 binden fazla yatak, depremzedeler için hazırlandı. Depremde evleri hasar alan vatandaşlar hava yoluyla Antalya Havalimanına gelmeye başladı. Depremzedeler ile onları bekleyen yakınları arasında duygusal anlar yaşandı. Aileler birbirlerine sarılarak hasret giderdi.

"Evlerimizi terk ettik"

Malatya’dan Antalya’ya gelen Mehmet Nuri, "Depremin ilk gününde evlerimiz çökme noktasına geldi. İkinci sarsıntıda daha da kötü oldu. Biz de hemen evleri terk ettik. Akrabalarımızın yanına yerleşmeye çalışıyoruz. Buraya gelene kadar 3 tane il dolaştık. Burada oğlumun yanına geldik. Devletimiz sağ olsun. Biz orada misafirhanede kaldık. 3-5 gündür gözümüze bir saat uyku girmedi. Devrem esnasında ailecek evdeydik. Çok şükür canımızı kurtardık" şeklinde konuştu.

Adana’dan gelen Hayriye Doğan ise, "Ben yatıyordum, birden ev sallandı. Dua ederek bekledim. İkinci sarsıntıya da lavaboda yakalandık. Sonra aşağı indim, yapacak bir şeyimiz yoktu. Oğlum bilet almış bana, ben de buraya onun yanına geldim" dedi.