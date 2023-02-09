Kütahya’da yaşayan bir grup Somalili mülteci, aralarından topladıkları bir miktar parayı depremzedelere ulaştırılmak üzere Meydan Aşevi Vakfı’na teslim etti.

Kütahya’da yaşayan bir grup Somalili mülteci, aralarından topladıkları bir miktar parayı depremzedelere ulaştırılmak üzere Meydan Aşevi Vakfı’na teslim etti.

Kütahya’da yaşayan bir grup Somalili mülteci, aralarından topladıkları parayı depremzedelere bağışladı. Toplanan paraları imza karşılığı teslim alan Meydan Aşevi yetkilileri, mültecilerin davranışı karşısında duygusal anlar yaşadı. Meydan Aşevi yetkilileri, toplanan yardımların en kısa sürede depremzedelere ulaştırılacağını ifade etti.