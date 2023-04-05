Kütahya’nın Simav ilçesinde oturan Hüseyin Başaran isimli vatandaş, deprem mağdurları için 7 bin TL bağışta bulundu.

Simav Değirmenciler Mahallesi Üçpınar Camii cemaatinden Hüseyin Başaran, depremzedelere ulaştırılmak üzere TDV Simav Şubesi aracılığıyla 7 bin TL bağışlayıp, “Allah bizlere böyle acılar yaşatmasın” diye dua etti.

Üçpınar Camii İmam Hatibi Yasin İpek aracılığı ile İlçe Müftülüğüne gönderilen 7 bin TL, ilgili yerlere ulaştırılmak üzere makbuz karşılığı İlçe Müftüsü Hasan Serçe’ye teslim edildi.