Adanalı bir hayırsever Hatay’daki depremzedelere 3 bin Ramazan kolisi dağıttı, çocuklara da bayramlık hediye etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü yaşanan ve 11 ili derinden etkileyen depremlerden en fazla zararı gören şehirlerin başında Hatay geldi. Özellikle Hatay il merkezinde neredeyse tüm evler yıkılırken, binlerce insan hayatını kaybetti, on binlerce insan da evsiz kaldı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte barınmadan, yiyecek gibi her malzemeye ihtiyacı olan Hataylıların yardımına devletin yanı sıra hayırsever vatandaşlar da koştu. Adanalı Ahmet Muhammet Deran da 3 bin Ramazan kolisi yaptırarak Hatay’a götürüp ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Deran, Ramazan kolisinin yanı sıra çocukları da unutmayarak onlara da bayramlık hediye etti.

Her yıl ihtiyaç sahibi eş dost akrabaya Ramazan ayında gıda yardımı yaptığını, bu yıl ise deprem nedeniyle bu yardımları Hatay’a yapmaya karar verdilerini belirten Ahmet Muhammet Deran, “Deprem nedeniyle Hatay’daki vatandaşlar çok zor durumda. Devlet bütün ihtiyaçlarını gideriyor ancak biz de insan olarak Ramazan ayında yanlarında olmak istedik. Hataylı ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi dağıttık. Kolinin yanı sıra çocuklara da bayramlık hediye ettik” dedi.