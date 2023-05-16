14 Mayıs seçimlerinde Adıyaman’da, AK Partinin yüksek oy almasının ardından sosyal medya üzerinden Adıyamanlı ve afet bölgesinde yaşayan insanlara yapılan hakaretlere depremzedelerden sert tepki geldi.

6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem sonrası Türkiye’nin ve dünyanın bir çok yerinden Adıyaman’a ve afet bölgesi olan bölgelere yardımlar gönderilmişti. Depremden yaklaşık 4 ay sonra gidilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Adıyaman’da AK Partinin yüksek oy almasından sonra sosyal medya üzerinden Adıyaman’da ve afet bölgesinde yaşayan depremzedelere hakaret içerikli görsel ve yazılı paylaşımların yapılması depremzedeleri üzdü. Kendilerine yapılan hakaretlere tepki gösteren depremzedeler, "Bunu yapanlar kesinlikle Yahudi, Ermeni, dış güçlerin yağcısıdır. Zaten yardım eden bir kişi yardım ettiğini beyan etmesi halinde o yardımdan sayılmıyor. Herkes yardım etti ama bu hakaretlerde bulunanların yardım ettiklerine de inanmıyoruz. Türkiye’yi kaosa sürüklemeye çalışıyorlar. Daha önceden de çeşitli bahanelerle geldiler ama milletimiz de gereken dersi verdi onlara. Onların tek derdi Türkiye’yi karıştırmak. Bunlardan ne Türkiye’ye hayır gelir nede milletimize hayır gelir. Bizlere yardım eden herkesten binlerce kez Allah razı olsun” diye konuştu.