Zonguldak’tan deprem bölgesine giderek arama kurtarma çalışmalarında hayat kurtaran maden işçilerinin hayatlarını ortaya koyduğunu ifade eden bir depremzede, teşekkür mektubu gönderdi.

Zonguldak’tan deprem bölgesine giderek arama kurtarma çalışmalarında hayat kurtaran maden işçilerinin hayatlarını ortaya koyduğunu ifade eden bir depremzede, teşekkür mektubu gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketi sonrası Zonguldak’tan bölgeye çok sayıda maden işçisi sevk edildi. Şehirde rödevanslı maden şirketlerinde görev yapan maden işçileri de arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere deprem bölgesine gitti. Giden ekiplerden biri de Ofkar Madencilik Şirketi’nden Kadir Hamzaçebi, Burak Hamzaçebi, İsmet Ofluoğlu ve Serkan Bahar yer aldığı ekip oldu.

7 Şubat günü Kahramanmaraş’ın Pınarbaşı Mahallesi’ndeki Gonca Apartmanı’nda yakınlarının enkaz altında kaldığını öğrenen Metehan Oğuz, maden işçileriyle gerçekleştirilen kurtarma çalışmalarını bir mektup yazarak anlattı. Oğuz, yaşadıklarını anlattığı mektupta şöyle devam etti:

“Herkes canla başla çalışıyordu. Bu saatlerde 4 genç ile tanıştık. Gençler sivil giyimli ve enkaza bakıyorlardı. Kendilerinin ne için geldiklerini sorduk ve bize yardım etmeleri karşılığında kendilerine ödeme yapabileceğimizin teklifini yaptık. Bu gençler bize Zonguldak’tan geldiklerini, sadece arama kurtarma faaliyetlerine çalışmak istediklerini herhangi bir para kabul etmeyeceklerini söylediler. Bu gençler ile bu şekilde tanıştık. Birazdan geri geliriz diye gittiler ve 10 dakika sonra tam teşekküllü madenci giysileri ve ışıldakları ile hazır bir şekilde geri gelmişlerdi. Tam geri geldiklerinde enkaz altında ilk sesi duymuştuk. Sesin geldiği noktaya yöneldik. Bu gençler madencilik tecrübeleriyle çok hızlı bir şekilde, canlarını tehlikeye atarak tünel kazmaya başladılar, yanlarında getirdikleri küçük kazmalar, küçük kürekler tüneli hızlı bir şekilde açmaya çok yardımcı oluyordu. Biz yanımızda birçok ekipman getirmiştik, ancak bu 4 madenci genç olmadan asla o hayat tünelini açamazdık. Bu 4 madenci arkadaş Hızır gibi yetişmişlerdi. Arı gibi çalışıyorlardı, tüneli açarken önlerine ne çıkarsa parçalayıp küçük parçalar haline getirip tüneli bina içeresine doğru açmaya devam ediyorlardı. Tünel yaklaşık 2,5 - 3 metre uzamıştı ve ilk olarak 17 yaşlarında cansız bir depremzedeye ulaştılar, tünelin dışına çıkardılar. Hemen arkasında annesi yaşıyordu onunla ilk iletişimi kurdular. 37 yaşında Nesrin isminde kişi bizim kuzenimizdi. Oğlu depremde vefat etmişti, kendisinin diz kapağından itibaren enkaz içinde sıkışmıştı. Bu 4 madenci arkadaş, yaklaşık 3 metrelik bir tünel ile beton ve demir içerisine sıkışmış ayağı, defalarca tehlike atlatmalarına rağmen 4 saat içerisinde kurtarmayı başardılar. 8 Şubat 2023, çarşamba sabah 07:30 sularında çalışmalar sonuç verdi ve Nesrini enkaz altından sağ olarak çıkartmayı başardık. Ambulans ile Hastaneye kaldırıldı. Nesrinin bir bacağı, uzun süre kırık bir şekilde enkaz içinde kaldığı içi diz den itibaren ampute edildi. Böbrekler artık çalışmayı durdurmuştu. Hastanenin ve doktorların müdahaleleri sayesinde tekrar hayata döndü. Şu anda Kayseri de Hastanede yoğun bakımda tedavisi sürüyor ve stabil.”

“Ofkar Madencilik’ten bölgeye gelen cesur ve vatansever madenciler”

Yaşadıklarını kaleme aldığı mektupta enkazdan yakınlarını kurtaran madencilere teşekkür eden Metehan Oğuz, “Gelelim bu 4 kahraman madenci arkadaş kimdi. Gecenin karanlığında karşılıksız olarak hayatlarını tehlikeye atan kişiler. Ofkar Madencilik şirketinden bölgeye yardım etmek için gelen, Kadir Hamzaçebi, Burak Hamzaçebi, İsmet Ofluoğlu, Serkan Bahar İsminde genç, cesur, vatansever madenciler olduklarını öğrendim. Madenci arkadaşlara ne kadar teşekkür etsek az. Aynı şekilde madenci arkadaşların işverenlerine, ailelerine, dostlarına ve yetişmelerinde emeği olan herkese sonsuz minnettarız. Kadir Hamzaçebi, Burak Hamzaçebi, İsmet Ofluoğlu ve Serkan Bahar Zonguldak’tan gönüllü olarak dört arkadaş gelip enkazdan 20’den fazla ölü ve bir de canlı depremzede çıkartmayı başardılar. Enkazdan canlı çıkartmanın çok zor olduğunu bizzat Kahramanmaraş da yaşadım, tünel açmayı ve yeraltı tecrübesi olmadan canlı kimsenin çıkartılamayacağına şahit oldum. Ancak enkaz altında vefat eden kişileri de çıkartman en az canlı çıkartmak kadar önemli olduğunun altını çizmek isterim. Aileler, vefat ettiklerini bile bile enkaz başlarında akrabalarının cansız bedenlerini mezara kavuşturmanın telaşında. Çünkü enkaz kaldırma çalışmalarında tek parça cansız beden çıkartmanın çok zor olacağını veya kaybolacağının endişesini taşıyorlar. Kadir, Burak, İsmet ve Serkan yaptıkları çalışmalar ile kendi canlarını tehlikeye atarak, enkazdan 20’den fazla cansız bedeni bir de canlı depremzedeyi çıkartmayı başardılar. Günlerce uyumadan göstermiş oldukları insan üstü çabadan dolayı kendilerine minnettar odluğumuzu bildirmek isterim. İşverenleri olan Ofkar Madencilik şirketine, değerli aileleri ve dostlarına bu kardeşlerimize gönül rahatlığı ile iftihar edebilirler. Ayrıca bu kadar yüksek fazilet ve meziyete sahip arkadaşlarıyla büyük gurur duyabilirler. Biz bu arkadaşları tanıdığımız için Allah’a çok şükrediyoruz. Ülkemizin depremlerle yaşamak zorunda olduğundan, tüm madencilerin zaman kaybetmeden ve tereddüt etmeden bölgeye çok hızlı bir şekilde ulaşması önümüzdeki dönemde gerçekleşebilecek depremlerde arama kurtarma çalışmalarında büyük katkısı olacağı kanısındayım. Bu sebeple Ofkar Madencilik ve tüm çalışanlarına teşekkür ederim. Allah ülkemizi bu felaketlerden korusun”