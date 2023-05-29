Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Kütahya Dumlupınar Üniversitesine(DPÜ) konuk olan vatandaşlar, DPÜ personeline hitaben duygu yüklü teşekkür mektubu kaleme aldı.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde kayıplar yaşayan vatandaşlara kapılarını açan kurumlardan biri Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olmuştu. 3 ayı aşkın süredir ADÜ personeliyle iç içe bir yaşam süren depremzede vatandaşlar, düşüncelerini tek bir mektupta birleştirerek kendilerine gösterilen ilgiye duygu yüklü bir teşekkür mektubu ile karşılık verdi.

Mektuplarında 6 Şubat günü yaşadıklarını ve hissettiklerini yazıya döken depremzede vatandaşlar, mektubun bir bölümünde "Biz buraya perişan, acılar içinde ve çaresiz geldik. Sığınacak, barınacak, yüreğimizdeki acıyı, ateşi söndürecek bir yere, acımızı az da olsa dindirecek bir sıcak ortama ihtiyacımız olduğu anda bizi yurdunuza misafir edip bize yardım eli uzattınız" ifadelerine yer verdiler.