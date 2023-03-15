Deprem bölgesi Osmaniye’de de yağmur yağışı etkili oldu.

6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin etkilediği illerden biri olan Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde Şehir Stadyumu’na kurulan çadır kentte afetzedeler, yağışlı havaya rağmen hayat mücadelesini sürdürüyor. Çadırları su almayan depremzedeler rahat bir nefes alırken, ekiplerin desteğiyle de hayatlarına devam ediyor.

Deprem felaketinden Osmaniye’nin Düziçi ilçesinin de etkilendiğini belirten vatandaşlardan Kadir Karagül, “Allah’a şükürler olsun çadırlarımız var. Çadırda kalıyoruz. Çadırda hayat güzel gidiyor. Komşularla sohbet, muhabbet ile günlerimiz geçiyor. Çadırlarımız yağmurdan etkilenmedi” dedi.

Depremden hem ev hem de iş yeri etkilenen Yasemin Çetin ise, “Allah devletimizden razı olsun. ’Devlet yok’ diyenler çadır kentimizi görsün, yağmur çamur demeden ilgileniyorlar. Normal evimiz gibi komşularımız var. Sabah kalkıyoruz; kahvaltımızı, işimizi gücümüzü yapıyoruz” diye konuştu.

Vatandaşlardan Ali Sümbül de depremden etkilendiklerini belirterek, “Evimiz ağır hasar gördü çadıra yerleştik, buna şükür tabi ki ama nereye kadar yağmur yağıyor. Bir an önce konteyner kent kurulmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.