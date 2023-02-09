Manisa’nın Turgutlu ilçesinde ısıtma sistemleri üzerine çalışan bir firma, üretimine ara vererek Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremden etkilenenlere ve yardım ekiplerine yardımcı olmak için soba üretimine başladı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde ısıtma sistemleri üzerine çalışan bir firma, üretimine ara vererek Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremden etkilenenlere ve yardım ekiplerine yardımcı olmak için soba üretimine başladı.

Turgutlu ilçesi Koşukırı Sanayi Bölgesinde kalorifer ve ısı sistemleri üreten firma, bazı işletmelerden topladıkları variller ve kullanılmayan LGP tanklarını depremzedelerin ve arama kurtarma ekiplerinin ısınma ihtiyacını gidermek üzere sokak sobası üretimine başladı. Firma, meydana gelen deprem sonrası kendi personeli ve çevredeki işletmelerde çalışanlarında desteği ile hummalı bir çalışmaya başlayarak deprem bölgesine göndermek üzere sokak sobaları üretiyor.

İşyeri yetkilisi Bayram Küren, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Afet bölgelerinde olan depremzedeler ve oradaki yardım gönüllerinin soğuk hava şartlarından yaşadıkları sıkıntılardan dolayı bizde bir nebze olsun yardımcı olmak istedik. Onlara yardım edebilmek adına işletmemizde üretime ara verip, varil ve LPG tankerlerini toplayıp sokak sobaları üretmeye başladık. Bizim ekibimiz ve komşu firmalardan desteğe gelenlerle 10 kişi şuanda üretim yapıyoruz. Allah nasip ederse ilk tırımızı Kahramanmaraş Elbistan’a göndereceğiz. Buradaki AFAD yetkilileriyle irtibat halindeyiz. Ellerinde varil olan kişilerin bizlerle irtibata geçip, destek vermelerini istiyoruz.” ifadelerine yer verdi.