Van’da deprem bölgelerindeki güvenli alanlara kurulan çadır kentlerde yaşayan vatandaşların soğuktan korunmaları amacıyla sobacılar tarafından odun sobası üretimi yapılıyor.

Van’da deprem bölgelerindeki güvenli alanlara kurulan çadır kentlerde yaşayan vatandaşların soğuktan korunmaları amacıyla sobacılar tarafından odun sobası üretimi yapılıyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de 7.7, Elbistan ilçesinde ise saat 13.24’te 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde 10 ilde binlerce bina yıkıldı. Depremde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları son sürat devam ederken, ülke genelinde depremzedelerin yaralarını sarmak için de yoğun çaba sarf ediliyor. Bu çerçevede Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezindeki sağlık personelleri, bölgenin soba ihtiyacını karşılamak için soba üreticilerinden destek istedi. Sağlık çalışanlarının desteği ve sobacıların gayretiyle şu ana kadar iki kamyon soba deprem bölgesine gönderildi.

“Odun sobasına ihtiyaç var”

İHA muhabirine konuşan organizatör Taner Tuci, deprem sonrası Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinde çalışan sağlık personellerinden destek istediklerini belirtti. Depremin ilk günlerinde bölgeye bir kamyon odun sobası götürdüklerini ifade eden Tuci, “Deprem bölgesinde barınma ve ısınma ihtiyacının olduğunu gördük. Görüştüğümüz Van Valisi ise odun sobasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Bizler de esnafa siparişlerimizi verdik ve bir gün içerisinde sobalarımız hazır oldu. Kamyonlara yüklediğimiz sobalarımız yola çıkacak. Bu sobaları Malatya’daki deprem bölgesine ulaştıracağız. Soba bulmakta çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Esnaf arkadaşlarımız uyumadan üretim yapıyor” dedi.

Depremzedeler üşümesin diye günün ilk ışıklarından itibaren soba üretimi yaptıklarını dile getiren sobacılar ise normal zamanda günlük sadece 10 soba üretebildiklerini ancak zor imkânlarla zamanlarından feragat edip imalat kapasitelerini artırdıklarını kaydetti.