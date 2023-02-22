BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Adilcevaz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki usta öğreticiler ve kursiyerler, depremzedeler üşümesin diye battaniye, eşofman, atkı ve bere yapımı için seferber oldu.

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Adilcevaz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki usta öğreticiler ve kursiyerler, depremzedeler üşümesin diye battaniye, eşofman, atkı ve bere yapımı için seferber oldu.

Kahramanmaraş merkezi yaşanan ve 11 ilde etkili olan depremlerin ardından yaraların sarılması için Türkiye geneli başlatılan yardım seferberliği Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde de devam ediyor. Deprem bölgesinden gelen 800 kişiye ev sahipliği yapan ilçe, bölgede kalanlar için de desteklerini sürdürüyor. Adilcevaz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki usta öğreticiler ve kursiyerler, 4 ayrı kursta depremzedeler için battaniye, eşofman, atkı ve bere yapımı için seferber oldu.

Adilcevaz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü usta öğreticisi Süheyla Sayan, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı dileyerek, “Adilcevaz ilçesi olarak biz de depremzedeler için üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz. Burada çeşitli giysi dikiminin yanı sıra battaniye üretiyoruz. Müdürlüğümüz aracılığıyla ilçemize gelen misafirlere veriyoruz” dedi