Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından deprem bölgesindeki 3 ilde afetzede çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi. Konteyner kentlerde kalan çocuklar uçurtma uçurarak gönüllerince eğlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkez ve Elbistan ilçesinde, 6 Şubat’taki meydana gelen iki büyük deprem felaketinin hemen ardından tüm gücüyle deprem bölgesinde yer alırken bölgedeki afetzedelerin yanında olmaya devam ediyor. ‘Büyükşehir Gençlik Hareketi’ çerçevesinde Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Hatay, Adıyaman, Malatya illerinde afetzede çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi. Konteyner kentlerde kalan çocuklar düzenlenen etkinlikte uçurtma uçurarak gönüllerince eğlendi.

“Her zaman yanlarındayız”

6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin hemen ardından tüm ekip ve ekipmanlarla bölgede yer aldıklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Tüm imkanlarımıza deprem bölgesinde ve kentimize gelen afetzede vatandaşlarımızın yanında olduk. Her zaman onlara destek vermeye devam edeceğiz. Bu çerçevede deprem bölgesindeki çocuklarımız için çalışmalarımız sürüyor. Son olarak ‘Büyükşehir Gençlik Hareketi’ çerçevesinde afetzede çocuklarımız için çok güzel bir etkinlik düzenledik. Ekiplerimiz uçurtmalarla birlikte deprem bölgesine gittiler burada afetzede çocuklarımızın güzel bir gün geçirmesini sağladılar. ‘Yüzyılın afeti’ olarak belirtilen bu büyük deprem afetini yaşayan vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.