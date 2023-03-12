Depremden etkilenen illerden Trabzon’a gelen depremzedeler Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından Trabzonspor-Adana Demirspor maçına davet edildi. Yaklaşık 250 depremzede karşılaşmayı tribünden izlerken, biraz olsun moral buldular.

Akyazı Stadyumu’nda oynanan Trabzonspor-Adana Demirspor maçının çok özel misafirleri vardı. Gençlik Spor İl Müdürlüğünün daveti üzerine maça gelen, aralarında çocukların da olduğu yaklaşık 250 depremzede, ellerinde Türk bayrakları ve üzerlerinde Trabzonspor formasıyla renkli görüntüler oluşturdu. Trabzon’a gelen depremzedeleri ilk günden itibaren konaklama merkezlerinde ziyaret ederek yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, stadyumda da misafirlerle özel olarak ilgilendi.