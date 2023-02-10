Trabzonspor, depremden etkilenen vatandaşlara yardım çalışmalarına devam ediyor. Trabzonspor takım otobüsü ile 39 depremzede bugün Trabzon’a geldi.

Trabzonspor, depremden etkilenen vatandaşlara yardım çalışmalarına devam ediyor. Trabzonspor takım otobüsü ile 39 depremzede bugün Trabzon’a geldi.

AFAD’ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren Trabzonspor, aşırı soğuğa dayanıklı uyku tulumu ve kışlık ürünler içeren yardım tırları haricinde takım otobüsünü de Malatya’daki depremzedelerin Trabzon’a dönmesi için afet bölgesine göndermişti. Trabzonspor takım otobüsü, bugün sabah 39 kişiyle birlikte Trabzon’a geldi. Depremzedelerin bazıları şehirde konaklayacakları yerlere bırakılırken, bazıları da Giresun ve Ordu’ya ulaştırılmak üzere servis aracına bindirildi.