Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenerek 11 ilden Bolu’ya gelen depremzedeler, her yıl binlerce ziyaretçinin uğrak noktası olan Göynük’ü ziyaret etti.

Hattat Emin Barın KYK Yurdu’nda misafir edilen depremzedeler, Bolu Valiliği koordinesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, her yıl binlerce kişinin uğrak noktası olan Göynük’ü ziyaret etti. Göynük’e hayran kalan ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çektirerek, keyifli vakit geçirdi. Tarih dolu ilçenin sokaklarında Göynük Akşemseddin Türbesi, Gazi Süleyman Paşa Cami, Ömer Sekkin ve Debbağ Dede türbeleri, Göynük evleri ve Zafer Kulesi’ni gezen depremzedeler, unutmayacakları bir gün geçirdi.

Depremzede Nuh Erdoğmuş, "Emekli Türkçe öğretmeniyim. İskenderun’dan geldim. Bolu bizi çok güzel karşıladı. Çok güzel bir misafirperverlik örneği gösterdiler. İl Turizm Müdürümüze minnettarız, Bolulu halkına minnettarız. Tarihiyle, doğasıyla biraz olsun acılarımızı hafifletti. Biz çok ilgiyle karşılandık. Çok güzel bir iletişim kurdular, çok iyi ağırlıyorlar. İyi ki varsınız. Teşekkür ederiz" dedi.

Malatya’dan gelen depremzedelerden Zeynep Kaya ise "Devletimiz her zaman yanımızda. Allah razı olsun, bizlere yardımcı oldular. Herkese teşekkür ederiz. Depremde akrabalarımız kayboldu. Rabbim mekanlarını cennet eylesin, üzüntümüz var. Acımız büyük" diye konuştu.