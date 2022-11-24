Merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından spor salonlarında kalan depremzedeler bir sıkıntılarının olmadığını belirterek, “Sıcak bir yerdeyiz, yemeğimiz geliyor” dediler.

Merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından spor salonlarında kalan depremzedeler bir sıkıntılarının olmadığını belirterek, “Sıcak bir yerdeyiz, yemeğimiz geliyor” dediler.

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen ve birçok ilden hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede en büyüğü 4.3 olmak üzere çok sayıda artçı deprem yaşandı. Evlerine girmeye korkanlar için il genelendi spor salonları halkın kullanıma açıldı.

Geceyi sokakta değil de spor salonunda geçiren depremdeler, sıcak bir yerde olduklarını belirterek, “Depremden sonra biz buraya geldik. Gece burada kaldık. Bize yardım geliyor, yemek veriyorlar. Sıcak bir yerdeyiz çok şükür. Burada birkaç gün kalabiliriz” dediler.

Spor salonunda sıcak bir ortamda geceyi geçiren depremzede çocuklarda ellerine aldıkları kutularla oyunlar oynadılar.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü merkez ve ilçe tesislerinde toplam bin kişi ağırlanıyor.