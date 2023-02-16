Çorum’da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen aileler ve çocuklar sosyal ve sportif etkinliklerle moral buluyor.

Çorum’da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen aileler ve çocuklar sosyal ve sportif etkinliklerle moral buluyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce başta çocuklar olmak üzere depremzedelerin yaşadıkları korkuyu atlatmaları ve sosyal yaşama hızlı bir şekilde adapte olmalarını sağlamak amacıyla etkinlikler düzenliyor. Müdürlük bünyesinde görev yapan sosyal çalışmacı ve gönüllüler çocuklarla boyama yaparak oyunlar oynarken, psikologlarda ailelerle görüşerek deprem sonrası yaşadıkları travmadan uzak tutmaya çalışıyorlar.

Ayrıca deprem bölgesinden tahliyeleri sağlanarak Hitit Kız Yurduna yerleştirilen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hayırseverlerin katkısıyla hayır çarşısı kuruldu.

“Ailelerimiz ve çocuklarımızın sosyal hayata uyumlarını sağlamak için çalışıyoruz”

Çorum Valiliği koordinasyonunda Hitit Kız Öğrenci Yurdu’nun depremzede ailelerin barınması için tahsis edildiğini hatırlatan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak burada tüm ailelere yönelik sosyal, kültürel ve sportif her türlü faaliyeti organize ediyoruz. Çocuklara yönelik etkinlikler düzenliyoruz. Ailelerimiz ve çocuklarımızın sosyal hayata uyumlarını sağlamak, yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri için gençlik çalışanları, sosyal çalışmacılarımız, psikologlarımız sürekli aileler ve çocuklarla beraber oluyor. Onların bu travmayı atlatabilmeleri için çalışmalar yapıyorlar” dedi.

Yurt binamız bünyesinde Hayır Çarşısı kurduklarını açıklayan İl Müdürü Çağlar, “Tüm depremzede ailelerimizin odalarında ihtiyaç duyduğu ne varsa Çorumlu hayırseverlerimizin desteğiyle buradan karşılıyoruz. Buraya gelen ailelerimizin deprem bölgesindeki yakınları ile daha rahat iletişime geçmeleri için ücretsiz internet hizmeti sunuyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü’nce buraya bir revir kuruldu. Revirde bir doktorumuz, hemşiremiz görev yapıyor. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri burada ailelerle yakından ilgileniyor. Sivil toplum kuruluşlarından gelen gençlerimiz buradaki vatandaşlarımıza yardımcı oluyorlar” ifadelerini kullandı.

Çocuklar için ana sınıfı ve etüt merkezleri kuruldu

Çocuklar için yurt bünyesinde ana sınıfı, okula başladıklarında ise derslerini çalışabilecekleri etütler oluşturduklarını anlatan Çağlar, “Devletimiz her şeyi ile hazır. Devletimiz milletiyle bu afetin üstesinden gelecek güçte ve iradede. Depremde hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz” şeklinde konuştu.

“Çocuklara güvende olduklarını hissettirebilecek bir alan sunmak için çalışıyoruz”

Psikolog Havva Kahraman ise, depremden etkilenen çocuklara güvende olduklarını hissettirebilecek bir alan sunmak için çalıştıklarını belirtti.

Ülke olarak çok sıkıntılı zamanlardan geçtiğimize dikkat çeken Kahraman, “Hiçbirimiz deprem mağduru vatandaşlarımızın ne yaşadığını bildiğimizi söyleyemeyiz. Hiçbirimiz böyle bir felaketi yaşamadık. Tek bildiğimiz şey olağanüstü zamanlardan geçiyoruz.

Bu süreçte depremzede vatandaşlarımızdan sıkıntılar, problemler yaşayanlar olacak. Bugün deprem mağduru vatandaşlarımızın sergilediği bütün davranışları yaşadıkları sorunlarla karşılaştırdığımızda gayet normal tepkiler. Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz. Nasıl bekliyoruz kastettiğimiz şey şu aslında. İnsanın doğal ihtiyacı soru sormak, bilgi almak, öğrenmek oluyor. Fakat depremden mağdur olan vatandaşlarımızın susmaya ihtiyacı olabilir. İnsanlara henüz konuşmaya hazır olmadıkları şeylerle ilgili soru sormamalarını rica ediyorum” şeklinde açıklama da bulundu.

“Çocukların yanında konuştuğumuz kelimelere dikkat etmeliyiz”

Çocukların birçok şeyi algılayamayabileceğine dikkat çeken Kahraman, “Çocuklar bazı şeyleri oyunlaştırabiliyor. Daha eğlenceli, daha neşeli, daha canlı görebiliyorlar. Biz farkında olmadan bu sorunu yaşıyor olabilirler. Onların yanında konuştuğumuz kelimelere çok dikkat etmeliyiz. Bazen kullandığımız küçük kelimeler onların hayatında iz bırakıyor” diye konuştu.

Gençlik Spor Bakanlığına bağlı psikologlar olarak mümkün olduğunca insanların yalnız olmadıklarını hissettirmemek için çalıştıklarını anlatan Kahraman şunları kaydetti: “Kapımızı ne zaman çalarsanız çalın buradayız. Yaşadığımız bu depremin olası sonuçlarını özellikle psikolojik olarak uzun süre boyunca hissedecek bir nesil gelecek karşımıza. Şu anda sadece çocuklara güvende olduklarını hissettirebilecek bir alan sunmak için çalışıyoruz. Bilimsel anlamda psikolojik danışmanlık, rehabilite, terapi için şuan çok erken. Şu anda burada yaptığımız şey güvende olduklarını hissettirmek. Çok büyük bir travma yaşadılar. Güvende oldukları evden, güvende oldukları şehirden ayrılarak geldiler. Yaşam alanlarını kaybettiler. Bizim burada yaptığımız şey onlara güvenli yaşam alanı sunabilmek için çaba sarf ediyoruz”