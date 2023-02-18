6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 10 ilde de hissedilen 7.7 büyüklüğündeki binlerce binanın yıkımına neden olan depremin ardından Sındırgı ilçesine 200’e yakın depremzede geldi.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 10 ilde de hissedilen 7.7 büyüklüğündeki binlerce binanın yıkımına neden olan depremin ardından Sındırgı ilçesine 200’e yakın depremzede geldi.

Büyük bir felaketin ardından deprem bölgesinden gelen depremzedeler ilk günlerden itibaren Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki oteller, pansiyonlar ve civar köylerde misafir ediliyor. İlçe kaymakamlığı ve Sındırgı belediyesi tarafından oluşturan “Deprem koordinasyon merkezinde” depremzede vatandaşlar kaydını yaptırarak belediye tarafından giyim, gıda, barınma ve tüm ihtiyaçları gideriliyor.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinden depremden sonra o gün kendi arabasıyla gelen depremzede Mesut Ayan çok büyük bir felaket, Nurdağı, İslâhiye’nin yerle bir olduğunu söyledi.

“Çok büyük bir felaket çok büyük sıkıntılar çektik”

Gaziantep’ten gelen Mesut Ayan, “Sındırgılıyım, Gaziantep’de görev yapıyorum. 3 gündür yoldayım daha bugün gelebildim. Çok kötü bir depremdi yani gece saat 04.15 gibi deprem oldu. Biz ev yıkıldı dedik, 2 dakika falan sürdü deprem. Tam aşağıya indik bir daha oldu. O anda biz arabayla gidiyorduk, uzaklaştık bir okula sığındık. Sonra öğle bir daha oldu 7,6 zaten iki dakikada bir vuruyor deprem. Ama sonra dediğim gibi biz artık güvenli bir yere geçtik. Ama sıkıntı çok büyük orada su ve gıda sıkıntısı vardı. Ama ben gelirken dönüşte çok tır gördüm. Büyük ihtimalle onların hepsi gıdadır veya başka bir şeydir“ dedi.

Sındırgı olarak yardım seferberliğin devam ettiğini ihtiyaç dahilinde yardım araçlarının çıktığını ve depremzedelerin de ilçede otel, evlere yerleştirildiğini belirten Belediye başkan yardımcısı Salih Durak “Sındırgı halkı olarak bu zamana kadar deprem bölgesine 28 tır ve 10 kamyonet olarak buradan erzak ve odun yardımı gitmişti. Tabi oradan ailelerde gelmeye başladılar. Onlara Sındırgılı duyarlı vatandaşlarımız Sındırgı belediyesini, kaymakamlığımızı arayarak benimde bir evim var deyip bize bildiriyorlar. Bize gelen depremzede ailelerimizi o evlere yerleştirmeye başladık. Tabi sadece oraya yerleştirmiyoruz şuan Sındırgı belediyesi alt katında tamamen bir giyim mağazası ve gıda bankası zaten vardı onu biraz daha genişlettik. Ve şuan gelen depremzedelerimiz burada ihtiyaçlarını alabiliyorlar, ihtiyaçlarını görebiliyorlar. Yani burada a’dan z’ye ihtiyaç neyse hepsini burada görme durumlarına sahip” dedi.

Deprem bölgesinden vatandaşların gelmeye devam ettiği, ilçeye gelen vatandaşlara yardım yapmak için deprem koordinasyon merkezinin kurularak, kayıtlı tüm depremzedelerin ihtiyaçlarının da Sındırgı halkı tarafından karşılandığı belirtildi. Aynı zamanda Sındırgı Belediye binasında bulunan sevgi markette büyütülerek depremzedelerin de kullanımına açıldı.