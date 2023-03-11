Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ediliyor. Bolu’da öğrenci yurtlarında kalan depremzede vatandaşlar, yeni bir hayata tutunabilmek için sıfırdan başlangıç yapacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bolu’ya 6 bin 939 depremzede geldi. Kendi ve devletin imkanlarıyla gelen vatandaşlar, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurtları ile akrabalarının yanlarına yerleştirildi. Bolu’nun Sümer Mahallesi’ndeki Hattat Emin Barın KYK Yurdu 189 odası ve 907 yatağıyla şimdiye kadar kente gelen 645 depremzedeye kapılarını açtı. Yurtta depremzedelere, barınma ihtiyaçların yanı sıra revir, psikososyal destek, çocuk ve etüt alanı, ihtiyaç depoları, manevi rehber gibi hizmetler veriliyor. Deprem bölgesinden gelen vatandaşlar, burada sıfırdan bir hayat kurarak yeni bir başlangıç yapacaklarını belirtti.

“Orada mahşeri yaşadık”

Depremzede Davut Kara, “Malatya’dan geldim. Depremden sonra Bolu’ya geldik. Orada mahşeri yaşadık. Malatya bitti her şeyiyle Allah devlete zeval vermesin. Bizi demir yoluyla Ankara’ya getirdiler. Ankara’dan da buraya geldik. Her türlü ihtiyacımız karşılanıyor. Malatya’daki evimize ne giriliyor ne çıkılıyor. Ağır hasar raporu verdiler. Eşyalarımızı alamadan çıktık geldik. Burada artık yeni bir iş bakıyorum, iş bulduktan sonra kiraya çıkıp yeni bir hayat kuracağız. Hayat devam ediyor. Gidenle gidilmiyor. Mecbur devam edeceğiz” dedi.

“Burada yeni bir başlangıç yapacağız”

Kahramanmaraş’tan gelen Hacı İsmail Ağyar, “Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinden eşimle beraber geldik. Deprem anlatılmaz yaşanır. İlk depremde evden çıkmıştık. İkinci deprem olduğunda biz evdeydik eşimle beraber. Evdeyken yakalandık. Deprem olur ama yerin altından öyle bir ses geliyordu ki, anlatamam. Evimiz, barkımız gitti ama Allah’a şükür canımız sağ. Allah razı olsun devletimizden bize kapılarını açtı. Ailemizden sadece dedem hayatını kaybetti, enkaz altında kalarak. Onu çıkardık, çıkarırken çok zorlandık AFAD ekibiyle beraber. Artık burada yeni bir başlangıç yapacağız sıfırdan. Hayat devam ediyor. Yeniden ayağa kalkacağız” diye konuştu.