Yıkıcı depremin yaşandığı Adıyaman’da Ramazan ayının ilk gününde depremzedeler çadırlarda sahur yaptı.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7. ve 7.6 büyüklüğündeki depremde Adıyaman’da da binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Adıyaman’ın kent merkezinde kurulan çadırlarda sahur saatinde bir araya gelen depremzedeler burada sahur yaptı. Vatandaşlar yaptıkları sahur sonrası Ramazan’ın ilk orucunu tutmaya başladılar.

Çadırda sahur yapan depremzede Kemal Ballı, “Öncelikle Ramazan ayı hoş geldi, sefa geldi. Tabii buruk bir Ramazan, ilk teravi dedik ve bugün ilk sahurumuzu yapıyoruz. Burada arkadaşlarımızın açmış olduğu çadırda sahurumuzu yaptık ve bugün inşallah ilk orucumuzu da tutmuş olacağız” diye konuştu.