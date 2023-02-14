Merkez üssü Kahramanmaraş ve 10 ilde etkisinin görüldüğü depremin ardından Nevşehir’e getirilen depremzedeler KYK yurtlarında kalıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş ve 10 ilde etkisinin görüldüğü depremin ardından Nevşehir’e getirilen depremzedeler KYK yurtlarında kalıyor.

Nevşehir Valiliği koordinesinde bölgeye gelen depremzedeler Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Nevşehir KYK Yurtlarında; barınma, yemek, kıyafet ihtiyaçlarının yanı sıra psikolojik destek, depremzede çocuklara oyun alanı oluşturularak destek veriliyor. KYK yurtlarında kalan depremzedeler yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlattı. Elbistan’dan gelerek Nevşehir’de KYK yurtlarına yerleşen depremzedeler; “Allah razı olsun devletimizden. Burada çok iyi durumdayız, karnımız doyuyor, sıcak ortamdayız. Allah bu acıyı bir daha kimseye yaşatmasın. Milletimizin başı sağ olsun" dedi. Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinden gelen Mustafa Arslan ise yaptığı açıklamada; "Orada her iki depremi de yaşadım. 2-3 gün araçların içerisinde kaldık. Daha sonra kendi imkânlarımızla Nevşehir’e gelerek KYK yurtlarına yerleştik. Nevşehir halkı bize her türlü ilgi ve alakayı gösterdi. Bu hizmetten mahcup bile oluyoruz. Milletimiz necip bir millet, Nevşehir halkı da bu konuda elinden gelenin fazlasını yaptı” ifadelerini kullandı.

Hatay’ın Antakya ilçesinden gelen Mehmet Turan İhlas Haber Ajansı’na yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Turan; “Nevşehir’e çok zor şartlarda geldik. Şu an KYK yurduna yerleştik. Burası Türkiye’nin en iyi mekânlarından biri” şeklinde konuştu.