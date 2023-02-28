Samsun’da Kredi ve Yurtlar Kurumu(KYK) yurtlarında misafir edilen depremzedelere müzeler gezdirildi.

Samsun’da Kredi ve Yurtlar Kurumu(KYK) yurtlarında misafir edilen depremzedelere müzeler gezdirildi.

KYK Turgut Özal Öğrenci Yurdu ve Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu’nda konaklayan depremzedeler için müze gezisi düzenlendi.

Atakum Gençlik Merkezi koordinasyonunda yapılan gezide depremzedeler ilk olarak Canik ilçesinde bulunan Oyuncak Müzesi’ni gezdi. Burada tarihi oyuncuları gören depremzedeler, ardından Bandırma Vapuru Müzesi’ne geçti. Bandırma Vapuru Müzesi ile ilgili bilgi alan depremzedeler, 19 Mayıs 1919’da kurtuluş mücadelesinin ilk adımının atıldığı tarihi döneme ait olan eşyaları görme imkanını buldular.