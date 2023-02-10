Mersin, depremzedelere kucak açmaya devam ediyor. Depremin vurduğu kentlerden Mersin’e gelen binlerce kişi, Mersin Büyükşehir Belediyesince tahsis edilen tesislerde misafir ediliyor.

Mersin, depremzedelere kucak açmaya devam ediyor. Depremin vurduğu kentlerden Mersin’e gelen binlerce kişi, Mersin Büyükşehir Belediyesince tahsis edilen tesislerde misafir ediliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tüm ekipleri ile bir taraftan depremin tüm çıplaklığıyla yaşandığı bölgelerde arama kurtarma ve hayatta kalanlara destek çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan Mersin’e gelen depremzedelerin, kendi bünyesindeki yurtlar, konuk evleri ve anlaşma sağladığı birçok otelde ağırlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sosyal medya hesabından attığı; “Deprem bölgesinden Mersin’e gelen vatandaşlarımızı, hazırladığımız geçici barınma yerlerine yerleştiriyoruz. Ancak çok sayıda gelen var ve acilen yeni yerler oluşturmalıyız. Uygun binası olanları, binalarını bize tahsis etmeye çağırıyorum. Gelin, bu yarayı hep birlikte saralım” tweeti ile sosyal medyadan kentin paydaşlarına destek çağrısında bulundu.

Seyfi Alanya Spor Salonu depremzedeler için hazırlandı

Bu çerçevede geçici barınma noktası olarak belirlenen Yenişehir Seyfi Alanya Spor Salonuna gelen yaklaşık 300 kişilik depremzede, ekiplerin 7/24 sağladığı desteklerle yaralarını sarmaya çalışıyor. Gelen misafirlere 3 öğün yemek, 7/24 sıcak su, çay, kahve, soyunma odası, kişisel temel ihtiyaç malzemeleri, ara öğünler, kıyafet, çocuk bezi, maması, biberonu gibi ihtiyaç duyabilecekleri her şeyi temin eden Büyükşehir Belediyesi, çocuklar içinde uzman öğretmenler eşliğinde oyunlar ve etkinliklerle onların rehabilitasyonları için ilk adımı atıyorlar.

Fuar alanı depremzedeler için hazırlandı

Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların konaklayacağı bir mekana dönüştürülen alanlardan biri de fuar alanı oldu. Depremin yıkıcı etkinlerinin olduğu 10 kentten Mersin’e gelen depremzedeler için 1000 kişinin konaklayabileceği şekilde uygun hale getirilecek olan alan, şimdiye kadar 400 kişinin kalabileceği şekilde hazırlandı.

Oluşturulan yemek salonunda 3 öğün yemek verilirken, doktor, hemşire, psikolog, çocuk gelişim uzmanlarının yer aldığı alanda ihtiyaca göre kıyafet seçilebilen bir bölüm de yapıldı. Girişlerde güvenlik önemlerinin alındığı tesiste konaklamak isteyen vatandaşlar, Mersin Valiliği Açık Kapı Müdürlüğünden ’afetzede belgesi’ alması gerekiyor. Alanda Büyükşehir personelinin yanı sıra çok sayıda gönüllü de canla başla çalışıyor.

Büyükşehir Belediyesinin yurtları ve konukevleri depremzedeler için kapılarını açtı

Deprem bölgesinden Mersin’e gelen vatandaşları şehrin girişinde karşılayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayarak, yaralarını sarabilmek adına tüm birimleriyle çalışmayı sürdürüyor. MEŞOT’ta oluşturduğu ’karşılama alanı’ ile depremzedeleri karşılayan ekipler, eksiklerini tespit ederek konaklama hizmeti veriyor. İhtiyaç halinde ulaşım hizmeti verilirken arabalarıyla gelenler için de öncü araç hizmeti veriliyor. Bünyesinde bulunan Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, Gülnar Öğrenci Yurdu, Tarsus Gençlik Kampı bungalov evleri, gençlik kampının açık alanında kurulan çadırlar ve Berdan Konuk Evinde depremzedeleri ağırlayan Büyükşehir Belediyesi, yemek, kıyafet, hijyen malzemeleri gibi ihtiyaçlarını da karşılıyor. Ayrıca deprem bölgesinden Mersin’e gelen vatandaşların ihtiyaçlarına öncelik verildiği için kent genelindeki mahalle mutfakları hizmetine ara verildi.

“Mersin Büyükşehir Belediyesini ‘büyük abi’ olarak görüyoruz”

Sunulan hizmetlerden çok etkilendiğini söyleyen Antakya’dan gelen depremzede Nihat Karamanoğlu, gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını belirterek, “Hatay Antakya’dan geliyoruz. Çok güzel bir organizasyon, çok memnun olduk. Yani bütün her şeyimize karşılıyorlar. Dört dörtlük. Ben buraya geldiğimden dolayı çok memnun kaldım. Biz bugün geldik ama durumları acı. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni ‘büyük abi’ olarak görüyoruz. Antakya’dan buraya kadar getirdiler. Her türlü barınma, yeme içme giderdiler. Ne eksiğimiz varsa ilaç, doktor, hepsini bize sunuyorlar, daha ne isteyim? Yani bize sıcak bir çorba yeterdi ama 3-4 öğün yemek çıkıyor” dedi.