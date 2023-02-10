Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından 10 ilden tahliye edilen depremzedeler Marmaris’e gelmeye başladı. Bugüne kadar gelen 520 depremzede ilçedeki çeşitli otellerde konaklatılıyor. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy "2 bin 500 odamızı depremzedelere ayırdık" şeklinde bilgi verdi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından 10 ilden tahliye edilen depremzedeler Marmaris’e gelmeye başladı. Bugüne kadar gelen 520 depremzede ilçedeki çeşitli otellerde konaklatılıyor. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy "2 bin 500 odamızı depremzedelere ayırdık" şeklinde bilgi verdi.

Depremlerden zarar gören illerden münferit olarak kendi araçları ile gelen vatandaşlar önce Marmaris’teki Turizm Otelcilik Uygulama Oteli’ne yönlendiriliyorlar. Uygulama otelinde görevli ekipler depremzedelerin kayıtlarını alıyor. Emniyet görevlileri gelenlerin güvenlik sorgulamalarını yapıyor. İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan revirde ilk muayeneleri yapıldıktan sonra depremzedeler Milli Eğitim müdürlüğü tarafından görevlendirilen rehber öğretmenler tarafından konaklayacakları otellere götürülüyor.

Uygulama otelinde ilk sağlık kontrolleri yapılmak için bekleyen depremzedelerden Güner Sertaş ve annesi yıkılan evlerinden üzerlerine düşen kolonların arasından nasıl çıktıklarını bilmediklerini söyleyerek "Can havli ile yaralandığımı hissetmedim iki gün sonra bacağımda kan izleri görünce anladım orada ilk yardım yaptılar ama gelirken yolda pansumanım kirlendi diye çıkardım burada yine yapacaklar bakımını ‘’ dedi.

Sertaş konuşmasının devamında, ‘’Antakya’ya giriş çıkışlar çok sıkıntılı, bir tek girişimiz olduğu için onlarda haklı hala bizim cenazemiz enkaz altında’’ dedi. Sertaş’ın annesi ise ‘’İki katlı müstakil evimiz evin üstüne yıkılmış evden nasıl çıktığımızı hatırlamıyorum gözüm omuzlarım hep zarar gördü ‘’ diyerek yaşadıkları dehşeti anlattı.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. İmran İnce ‘’Burada konaklamaları organize edilen depremzedelerimize önce çay ve çorba ikram ediyoruz, kayıtlarını aldıktan sonra ilk muayenelerini İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak oluşturduğumuz revirimizde sağlık muayenelerini yapıyoruz. Milli eğitim tarafından görevlendirilen rehber öğretmenler eşliğinde hastaneye sevk edilmesi gereken hastalara sevk ediyoruz. Gerekli olan temel basit ilaçları buradan yazıyoruz zaten kronik hastalıkları olan hastalarımız ilaçlarını direkt eczanelerden temin edebilirler ve görevlendirilen rehber öğretmenlerimiz kronik hastalıkları olan hastalarımızın ilaçlarını kendilerine ulaştırıyorlar. Daha sonra hastanede muayenelerini ettirip otellerine yerleştiriyoruz burada nice sağlık olarak deprem önceleri sağlık hizmetini sunuyoruz’’ dedi.

Kahramanmaraş’tan oğlu ve torunları ile Marmaris’e gelen 66 yaşındaki diyaliz hastası Ayşe Kırıcı ‘’Allah’ın hikmetinden korkulmaz mı Allah’ın şerrinden kurban olurum Allah’ıma. Her şeyin sahibi kendisi Allah’ım bizi kurtardı. Diğerlerini de kurtardı ne diyeyim bir yavrumuz gitti. Göçük altında kaldı torunum bir onu kurtaramadılar. Hastayım Allah sizlere vermesin bu olayda psikolojimi çok bozdu. Diyalize giriyorum elimizde bir poşetle attık kendimizi sokağa’’ diyerek yaşadığı dramı anlattı.

‘Memleketimizden vazgeçmeyiz durumlar düzelirse dönerim ‘’

Otele yerleşmiş olan İsrafil ismindeki bir depremzede ise ‘’Biz Maraş Elbistan’dan kendi imkanlarımızla geldik burada tanıdıklarımız vardı ailemiz ablam eniştem onların yanına geldik. Burada Otel yardımı yapıyorlar biz de buraya sığındık ortam düzelirse memleketimiz tabii ki gireceğiz döneriz. Tabii ki inşallah nasibimizde varsa dönülecek bir durum varsa döneriz eğer dönemeyeceksek devam ederiz hayatımıza ‘’ şeklinde konuştu.