Muş’ta doğal olarak yetişen ve endemik bir tür olan Muş lalesini görmek için bölgeyi ziyaret eden depremzede vatandaşlar, lalelerle fotoğraf çekerek depremin olumsuzluklarını üzerlerinden atmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından Danişment Gazi Öğrenci Yurduna yerleştirilen depremzede vatandaşlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikle lale tarlasını ziyaret etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını yürüten Genç Ofisler, Muş’taki yurtlara yerleştirilen depremzedeler için birbirinden farklı etkinlikler düzenleyerek psikososyal destek sağlıyor.

“Laleler bize çok iyi geldi”

Danişment Gazi Öğrenci Yurdunda kalan depremzede vatandaşlardan Gamze Nur Baş, lale tarlasına düzenlenen gezinin kendilerine iyi geldiğini belirterek, “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından lale tarlalarına gezi düzenlendi. Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Malatya’dan birçok depremzede arkadaşımız ile birlikte düzenlenen geziye katıldık. Çok güzel laleler var, çok güzel vakit geçirdik. Laleler ile fotoğraf çektik, inanılmaz güzel zaman geçirdik. Güzel hatıralar biriktirdik” dedi.

“Depremin kötü hatıralarını unutturmaya çalıştık”

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gençlik liderlerinden İsmail Özkan, yaptıkları etkinliklerle depremin kötü anlarını unutturmaya çalıştıklarını ifade ederek, “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını yürüten genç ofisler olarak depremin ilk gününden bu yana etkilenen vatandaşlarımızı yurtlarımızda ağırlamaktayız. Şu ana kadara yaptığımız etkinliklerle depremin kötü hatıraları unutturmaya çalıştık. Bugün ise endemik bir bitki türü olan Muş Lalesi’ni tanıtmak için bir gezi düzenledik. Depremzede vatandaşlarımız bol bol fotoğraf çekti” şeklinde konuştu.