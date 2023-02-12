Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı öğrenci yurtlarının depremzedelerin geçici yerleşimine açıldığı bildirildi.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı öğrenci yurtlarının depremzedelerin geçici yerleşimine açıldığı bildirildi.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen ve büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından üniversitelerin yaz ayına kadar kapatılıp online eğitime geçilmesine karar verilmiş, KYK’ya bağlı öğrenci

yurtları da depremzedelerin konaklamasına tahsis edilmişti. Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Alaplı’daki KYK öğrenci yurdu da depremzedelerin geçici yerleşimine açıldığını bildirdi. İlçeye gelecek depremzedelerin doğrudan Alaplı Meslek Yüksekokulu kampüsü içerisinde yer alan KYK yurduna yerleşebileceklerini belirten Yılmaz, kaymakamlığa kimlik bilgilerini kaydettirmelerinin yeterli olacağını ifade etti.