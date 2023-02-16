Asrın felaketinin ardından kenetlenen Türkiye’nin her yerinden depremzedeler için yardım yağarken bölgede bulunan depremzedeler de, kendilerine yardım etmeye gelenler için çabalıyor. Adıyaman’a 30 kilometre mesafedeki 4 bin nüfuslu Şambayat Beldesinde faaliyet gösteren Şambayat Yardımlaşma Derneği ana yolun kenarına kurduğu sofra ile yolculara yemek ikram ediyor. Dernek görevlileri ellerinde ücretsiz sıcak yemek pankartıyla yoldan geçen araçları yemek yemeye davet ediyor.

Asrın felaketinin ardından kenetlenen Türkiye’nin her yerinden depremzedeler için yardım yağarken bölgede bulunan depremzedeler de, kendilerine yardım etmeye gelenler için çabalıyor. Adıyaman’a 30 kilometre mesafedeki 4 bin nüfuslu Şambayat Beldesinde faaliyet gösteren Şambayat Yardımlaşma Derneği ana yolun kenarına kurduğu sofra ile yolculara yemek ikram ediyor. Dernek görevlileri ellerinde ücretsiz sıcak yemek pankartıyla yoldan geçen araçları yemek yemeye davet ediyor.

10 ili etkileyen ve yaklaşık 36 bin kişinin ölümüne sebep olan iki büyük depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarının sonuna yaklaşıldı. 228. saatte umutlar Hatay’da bir anne ve iki çocuğu sağ olarak kurtarılırken Türkiye de bölgeye yardım için kenetlendi.“Türkiye Tek Yürek” ortak yayınında, milyarlarca lira nakdi yardım toplanırken Türkiye’nin dört bir yanından insanlar da araçlarıyla getirdikleri yardım malzemelerini bölgede dağıtıyor. Bölgeye hem Türkiye hem de dünyanını dört bir yanından gelen yardımlara bölgede yaşayan depremzedeler de kayıtsız kalmıyor. Depremden an çok etkilenen iller arasında bulunan Adıyaman’a gelen kurtarma ekipleri ve hayırseverler, şehre 30 kilometre kala yolun ortasında elinde ’Ücretsiz sıcak yemek’ yazılı pankartla karşılanıyor. Adeta araçların önünü keserek insanları yemeğe davet eden Dernek üyeleri yemek kazanlarının arkasına kurdukları masalarda yolculara yemek ikram ediyorlar.

Şambayat Yardımlaşma Derneğe Başkanı Mehmet Menteş, deprem sebebiyle zor zamanlar yaşadıkları bugünlerde kendilerine desteğe gelenlere karşı duyarsız kalmak istemediklerini belirterek" Türkiye’nin her yerinden malzeme getiren insanlarımız var. Böyle bir zamanda bizi yalnız bırakmadılar biz de dernek olarak onlara yemek ikram ediyoruz. Ayrıca deprem sebebiyle bazı fırsatçıların yemek ücretlerine zam yaptığını duyduk onlara da fırsat vermemek için kapılız herkese açık. Adıyaman’a giden 4-5 bin kişiye ücretsiz olarak yemek veriyoruz, ismini bile bilmediğimiz bir bağışçımızan malzeme desteği alıyoruz" dedi.

Dernek gönüllülerin bir kısmı yemek dağıtımı yaparken kazanların arka bölümünde ise diğer gönüllüler patates ve soğan soyarak bir sonraki gün içi hazırlık yapıyorlar.

Yoldan geçerken davet edilip inen ve yemek yiyen yolculardan Metin Yıldız ise "İnsanlarımız yardımsever, daha önce burada 8 yıl görev yaptım zaten sıcak kanlı insanlar, bu kötü günde bu birlik beraberliği gösterebiliyorsak kimsenin bize gücü yetmez" dedi.