Keçiören Belediyesine ait yurt ve misafirhaneler, depremzedelerin hizmetine açıldı.

Keçiören Belediyesine ait yurt ve misafirhaneler, depremzedelerin hizmetine açıldı.

Keçiören Belediyesi bünyesindeki Osmangazi Sosyal Yaşam Merkezi Hasta ve Yakınları Konuk Evi, Keçiören Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) ve Ali Özdemir Spor Salonu Misafirhanesi’nde, deprem bölgesinden gelen depremzedeler konaklatılıyor. Üç öğün yemek hizmetinin verildiği tesislerde yüzlerce depremzede misafir ediliyor. Çocukların deprem anını ve yaşanan felaketi unutması için oyuncaklarla vakit geçirmeleri de sağlanıyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyenin tüm imkanlarının deprem bölgesinden gelen vatandaşlar için seferber edildiğini belirterek, "Deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımız, çiçek ve meleklerimiz emin ellerde. Keçiören tek yürek oldu ve kapılarını depremzedelerimize açtı. Yüce gönüllü vatandaşlarımız hem deprem bölgelerine hem de depremden etkilenip Ankara’ya gelenlere yüreklerini açtı. Necip milletimizle gurur duyuyoruz" dedi.