Adana’nın Kozan ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumunda barınma ve beslenme ihtiyaçları karşılanan 450 depremzede kaybettikleri yakınları için dua etti.

Adana’nın Kozan ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumunda barınma ve beslenme ihtiyaçları karşılanan 450 depremzede kaybettikleri yakınları için dua etti.

Depremde evleri ağır hasar alan, yıkılan ve yakınlarını da kaybeden depremzedeler duygu dolu anlar yaşadı. Feke ilçe müftüsü, Kozan müftü vekili Aziz Aktan Yasin-i Şerif okuyarak depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua etti. Türkiye’nin büyük bir afeti atlatmak içi seferber olunduğunu aktaran Aktan, zor günlerin el birliğiyle atlatılacağını kaydetti.