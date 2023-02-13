Yüzyılın felaketini yaşayan Türkiye, yaralarını sarmak için birlik oldu. Depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzedelere, Kapadokya bölgesindeki birçok otel kapılarını açtı.

Yüzyılın felaketini yaşayan Türkiye, yaralarını sarmak için birlik oldu. Depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzedelere, Kapadokya bölgesindeki birçok otel kapılarını açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye genelinde şimdiye kadar 50 binin üzerinde depremzede otellere yerleşti.

Kapadokya bölgesindeki otellere yerleşen depremzedelere konaklamaların yanı sıra üç öğün sıcak yemek, sağlık hizmeti, özellikle çocuklar için psikolojik danışmanlık hizmetleri veriliyor.

Yüzyılın felaketine Elbistan’da yakalanan Mehmet Ayva da, eşi ve çocukları ile birlikte Kapadokya Dinler Otel’e yerleşen depremzedelerden biri. Mehmet Ayva, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Depremin merkez üssü olan Elbistan’dan geldik. Nevşehir’e ilk geldiğimiz günden itibaren çok güzel bir şekilde karşılandık. Şu an kaldığımız otelde tüm depremzedeleri çok güzel bir şekilde ağırlıyorlar. İçeride turistler ve çocuklar olmasına rağmen bize kucak açtılar. Devletimiz de bize kucak açtı. Ancak bu sürecin biraz daha uzatılmasını talep ediyoruz. Ülkemizde yüzyılın afetini yaşadık. Bunun sonuçlarının da ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Çocuklarımı ikinci gün bu bölgeye gönderdim. Eşim sağlık personeli olduğu için mecburen o bölgede 5-6 gün daha görev yaptık. Gerek Nevşehir’de gerekse Ürgüp’te depremzede olduğumuzu öğrenen herkes kucak açtı” şeklinde konuştu.

Dinler Otel Genel Müdürü Uğurhan Şaşmaz ise, “Yaşadığımız afetten dolayı öncelikle geçmiş olsun diyoruz. Afetin ilk gününden sonra bölge otelcileri depremzedelere yardımcı olmak için kapılarımızı açtık. AFAD ile koordineli bir şekilde çalışmalarımıza başlayarak misafirlerimizi ağırlamaya başladık. Dinler Otel olarak 100-150 kişi civarında misafir ağırlıyoruz. Bu misafirlerimize üç öğün yemek ikramının yanı sıra kıyafet ve kişisel bakım ihtiyaçları olmak üzere, çamaşır yıkama hizmeti, devletimizin gönderdiği personeller sayesinde sağlık ve psikolojik destek hizmetleri veriyoruz. Bu bölgede daha uzun kalacak misafirlerimizi de AFAD koordinasyonunda KYK yurtlarına yönlendirmeye başladık” diye konuştu.