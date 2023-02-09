Kahramanmaraş merkezli, 10 ilin etkilendiği 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden etkilenen vatandaşlar, Mersin’in Silifke ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına ait kamplara yerleştirilmeye başlandı.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ilin etkilendiği 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden etkilenen vatandaşlar, Mersin’in Silifke ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına ait kamplara yerleştirilmeye başlandı.

Depremzedeler kamplarda depremin etkisini unutmaya çalışırken, çocuklar oyun oynayıp parklarda gönüllerince güzel bir gün geçirdi. Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Gençlik ve Spor Bakanlığının Silifke ilçesindeki 4 ayrı gençlik kampı, DSİ’ye ait kamp ve öğrenci yurtlarına yerleştirilecek olan 3 bin kişinin gruplar halinde gelmeye başladığını söyledi.

AFAD tarafından gönderilen depremzedelere tahsis edilen gençlik kamplarında 3 öğün sıcak yemek, sağlık, sportif aktiviteler, kültür sanat etkinlikleri sunulurken, gönüllü psikologlar da depremzedelere destek olacak.

Silifke’nin Atakent Mahallesi’nde bulunan kamplara gelen vatandaşlar, sahilde ve yeşil alanlarda yürüyüş yaparken, çocuklar ise gönüllerince top oynayıp parklarda eğlenmeye başladı.

"Bu çok büyük bir rahatlık, çok büyük bir hizmet"

Adıyaman’dan gelen Yiğit Emin Şahan, "Uyandığımda tavanın sallandığını gördüm. Sonra babam ’Allahu Ekber, Allahu Ekber’ diye bağırdı. Sonra dışarı çıktık. Birazcık gezdik. Sabah olunca yanımıza biraz eşya alarak buraya geldik" dedi.

Adıyaman’dan gelen Berat Sünger, "Uyuyorduk. Gece sallanmaya başladık. Gözümü açtığımda her yer sallanıyordu. Evden çıkmaya çalıştık. Önümüze duvar düştü. Kapıyı kırarak dışarı çıktık. Bir iki gün bölgede kaldık. Adıyaman’dan köye gittikten sonrada buraya geldik" ifadelerini kullandı.

Gençlik kampında arkadaşları ile top oynamanın mutluluğunu yaşayan Malatyalı Enes Cenk Güvenç, "Gece uyurken kendimi salonda buldum. Ailemizle beraber birbirimize tutunduk. Ancak o şekilde durabildik. Ölümle burun buruna geldik. Sonrasında buraya geldik. Devletimizin sağladığı imkanlarla arkadaşlarımızla birlikte burada oyun oynuyoruz" diye konuştu.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yakalandığı depremin ardından gençlik kampında sıcak bir yuvaya kavuştuklarını belirten Vahit Has, "Buradan memnunuz. Bu durum kimin aklına geldiyse, kim yönettiyse gerçekten şu anda memnunuz. En azından yaralarımızın birazcık da olsa sarılmasında büyük yararı oluyor. Biz o yaşadığımız şoku az da olsa burada atlatıyoruz, atlatmaya çalışıyoruz. Bu çok büyük bir rahatlık, çok büyük bir hizmet. Devletimize, hükümetimize çok çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş’tan gelen Abbas Duran, "Buraya depremzede olarak geldik. Ve kalacak yerimiz olmadığı için üniversitenin kendi açtığı bir yer vardı, orada kalıyorduk. İmkanlar kısıtlıydı. Sonra burayı öğrendik, kayıt yaptırdık. Kendi aracımızla da olsa sıkıntılı bir şekilde buraya geldik. Şimdi kaldığımız yerden gayet memnunuz. Burada her şey var. Sıcak yatağımız, 3 öğün yemek veriyorlar. Sıcak kalacak yerimiz ve suyumuz var. Çok şükür herhangi bir problem yok şu anda" ifadelerine yer verdi.