Depremzedelerin bir ay süreyle ücretsiz olarak Kütahya’da Ilıca Harlek Termal Otel’de konaklayabilecekleri bildirildi.

Depremzedelerin bir ay süreyle ücretsiz olarak Kütahya’da Ilıca Harlek Termal Otel’de konaklayabilecekleri bildirildi.

Kütahya Belediyesi’nin müsteciri olduğu Ilıca Harlek Termal Otel’in yetkilileri, depremzedelere ücretsiz barınma imkanı sağladıklarını açıkladılar.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yardım elini uzatan herkese teşekkür ederek, bu duyarlı davranışın diğer işletmelere örnek olmasını istedi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı süreçte deprem bölgesine gönderdiğimiz araçlarla şehrimize dönüş yapan ya da kendi imkanları ile Kütahya’ya gelip kalacak yerim yok diyen vatandaşlarımıza bir yardım elini de belediyemizin müsteciri olarak işletmesini yaptığı Ilıca Harlek Otel işletmecimizden geldi. Öncelikle bu sağduyulu ve duyarlı davranışı için işletme sahibimize teşekkür ediyorum. Yaklaşık 250 yatak kapasiteli Ilıca Harlek Otel bir ay boyunca 10 Şubat’tan 10 Mart’a kadar depremzedelerimizin hizmetine ücretsiz olarak tahsis edilecek. Belediyemizde bu süre içinde işletmecimizden aldığı kira bedelini de encümen kararı ile almama yönünde bir tasarrufu ortaya koyacak. Bu güzel davranış için kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Yardım elini uzatan her hemşehrimize Allah’tan onlarında hiç görmeyeceği acılı günlerin hatırına bu yardımlarının devam etmesini diliyorum. Buradan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız depremzede olduklarını gösteren herhangi bir belge ile otelden yararlanabilirler. Otel rezervasyonuna gittiklerinde gerek kendi adlarına o bölgede ödedikleri bir fatura, gerekse ikametgah belgesi ile deprem bölgesinden geldiklerini ispatlamaları halinde ücretsiz yararlanabilecekler. Bu örnek davranış diğer konaklama tesisi işletmecilerimizi de harekete geçirir. Kütahya her alanda olduğu gibi bu alanda da örnek olmaya devam edecek” dedi.

Harlek Termal Otel’in işletmecisi Yavuz Özer, "Ülkemiz adına herkese büyük geçmiş olsun. Kendi çağrı merkezimize deprem bölgesinden gelen telefonların birçoğu depremzede olduğunu belirterek, fiyat noktasında pazarlık yapıyorlardı. O konumdaki vatandaşlarımızla herhangi bir pazarlık yapamayacağımız için arayan tüm misafirlerimizi kabul edip ücret almayacağımızı belirttik. Bunu daha bir organize olarak ve belediye başkanımızın desteği ile hem ulaşım noktasında, hem de kira konusunda teşekkürlerimizi iletme noktasında 250 yatak kapasitemizi bir ay süre ile deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza tahsis ettik” diye konuştu.