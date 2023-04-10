Eskişehir’de, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından deprem bölgesinden gelen vatandaşlara yönelik iftar programı düzenlendi.

Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi ilahi grubunun ilahi dinletisi ile başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından iftar duasının edilmesiyle devam etti. İftar programına katılan misafirlerin Ramazan-ı Şeriflerini tebrik eden İl Millî Eğitim Müdürü Pervin Töre, 6 Şubat sabahına tüm ülkenin çok büyük bir depremle uyandığını hatırlatarak hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, kalanlara sabır, yaralılara acil şifalar dilediğini ifade etti. Bu dönemde Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer ve Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ın himayelerinde tüm imkânlarıyla sahada olduğunu kaydeden Töre, yaraların sarılması için büyük çaba sarf ettiklerini dile getirerek, “Deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın yararlarının sarılmasında bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu acıları hep birlikte atlatacağız" diye konuştu.

Böylesi organizasyonların birlik ve beraberliği daha da pekiştirdiğini belirten Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, iftar programı için Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ederken katılımcıların Ramazan ayını da tebrik etti.

Eskişehir Öğretmenevinde düzenlenen iftar programına, Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, İl Jandarma Alay Komutanı J. Alb. Ercan Atasoy, İl Müftüsü Bekir Gerek, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Dilek Bayırlı, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, TÜGİAD Eskişehir Başkanı Serkan Can Zengin, Eskişehir Sanayi Odası Umut Market heyeti, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve personeli, deprem bölgesinden Eskişehir’e gelen çocuklar, gençler ve aileleri katıldı.