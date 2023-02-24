Hatay’da afetzedeler için çadır ve konteyner kentler kurulmaya devam ediliyor. Aydın Bozdoğan Kaymakamlığı öncülüğünde, "Yörük çadırı" olarak bilinen kıl çadırlar kuruldu. 12 metrekarelik çadırlarda, 4 kişilik ranza, yatak, masa ve sandalyenin yanı sıra sobada yer alıyor.

Hatay’da afetzedeler için çadır ve konteyner kentler kurulmaya devam ediliyor. Aydın Bozdoğan Kaymakamlığı öncülüğünde, "Yörük çadırı" olarak bilinen kıl çadırlar kuruldu. 12 metrekarelik çadırlarda, 4 kişilik ranza, yatak, masa ve sandalyenin yanı sıra sobada yer alıyor.

Hatay’da yaşanılan deprem felaketinin ardından, ilçeye çadır ve konteyner kentler kurulmaya devam ediliyor. Yörük çadırı" olarak da bilinen kıl çadırlarından oluşan bir çadır kent kuruldu. Yaklaşık 250 kişinin barındığı alanda, otağ kurularak yemekhane ve sosyal alan olarak kullanılıyor. Yörük çadırı diye tabir edilen çadırlar, keçi kılı ve polyester eklenerek yapıldı. Kıl çadırı, kışın sıcak, yazın serin tutmak noktasında etkili olduğu öğrenildi. Siyah rengi ve dış görünüşü ile dikkat çeken çadır kent havadan dron ile görüntülendi.