Karabük’te, 7’inci sınıf öğrencisi Derin ve Duru Çağlar’ın depremzedeler için yazdıkları notlar duygulandırdı.

Karabük’te, 7’inci sınıf öğrencisi Derin ve Duru Çağlar’ın depremzedeler için yazdıkları notlar duygulandırdı.

Karabük Şehit Ercan Hırçın Ortaokulu 7. sınıfı öğrencileri Derin ve Duru Çağlar, yardım kampanyasına destek olmak için ailesi ile birlikte hazırladıkları el örmesi berelerin içine yazdıkları mesaj duygu dolu anlar yaşattı.

13 yaşlarındaki ikiz kardeşler Derin ve Duru Çağlar’ın afet bölgesindeki afetzedelere gönderdikleri yardım paketinin üzerine yazdıkları mesajda "Üzülmeyin her şey eskisi gibi olacak buna yürekten inanıyoruz. Biz de iyi olmanız için elimizden geleni yaptık, umarız yardımcı olabilmişizdir. Sizleri seviyoruz Derin ve Duru Çağlar Karabük şehit Ercan Hırçın Ortaokulu 7A sınıfı" ifadelerine yer verdiler.