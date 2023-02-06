Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için Yahşihan Belediyesi tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için Yahşihan Belediyesi tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi, deprem bölgelerinde etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlattığını bildirildi. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, vatandaşlara yardım çağrısında bulunduklarını ifade ederek, "Şimdi el ele verip birlik olma zamanı. Depremden etkilenen binlerce vatandaşımıza yardım eli uzatmak amacıyla çocuk bezi, çocuk maması ve battaniye yardımlarınızı bekliyoruz" dedi.

Türkyılmaz, "Vatandaşlarımızdan beklentimiz böyle acı bir felakette duyarsız kalmamalarıdır. Hepimizin içi yanıyor. Elimizden gelen desteği her felakette olduğu gibi bugün de göstereceğiz. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadesini kullandı.